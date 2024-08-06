Феодосия, Крым, 6 августа, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Ещё трое фигурантов по делу об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали арестованы по решению суда в Крыму. Об этом 6 августа заявила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

«Арестованы еще трое участников массовой драки на набережной Феодосии. В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста», — уточняется в сообщении.

Таким образом, все девять обвиняемых по делу о покушении на убийство чемпиона России по боксу будут находиться под арестом до 29 сентября включительно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по решению суда под арест отправлены шестеро жителей Феодосии, обвиняемых в нападении на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Всего по делу о нападении на спортсмена задержали девять человек.

Дело о хулиганстве переквалифицировали на более тяжкий состав преступления. Двали и его 43-летнего товарища признали потерпевшими по уголовному делу, с ними работают правоохранители.

Боксёр получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших того мужчин. По словам Двали, возвращаясь после пробежки в отель, вместе с товарищем и братом они услышали крики. Оказалось, что толпа избивала молодого человека. Двали с другом заступились за него.

В результате спортсмена и его товарища экстренно доставили в московскую больницу. Двали получил перелом орбитальной кости. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет. У друга диагностировали перелом руки.

В Федерации бокса России отметили, что держат на контроле ситуацию с пострадавшим спортсменом. Ему оказывают максимальную поддержку и содействие со стороны боксёрского сообщества.