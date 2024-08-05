Тбилиси, 6 августа, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Решение властей США и Евросоюза приостановить финансирование Вооружённых сил Грузии и лабораторий Лугара возле Тбилиси назвала ожидаемыми, но непонятными президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 августа в ходе пресс-конференции для грузинских СМИ.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Глава Грузии отметила, что строгая реакция США была ожидаема, но, как глава страны, Зурабишвили выразила сожаление по поводу такого исхода.

«Не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и не понимаю ограничение финансирование лаборатории Лугара, если это действительно так», — указала президент Грузии.

Зурабишвили добавила, что существует много направлений, по которым можно и нужно наказать правительство Грузии, но нельзя, чтобы были наказаны армия, на которой стоит государство, и оборона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил 31 июля госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон принял решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах.

Кроме того, в ответ на принятие закона об иноагентах Грузией глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил, что ЕС »закроет дверь» для страны, если она продолжит курс, который Запад считает неприемлемым. Он добавил, что Брюссель будет искать, как надавить на Тбилиси.

Пентагон 5 июля объявил о переносе на неопределённый срок американо-грузинских военных учений «Достойный партнёр» (Noble Partner), которые ежегодно проходят в Грузии. В качестве причины ведомство назвало заявления грузинских властей о том, что Запад давит на страну, чтобы вынудить её открыть «второй фронт» России.

Отношения между Грузией и Западом начали резко портиться в апреле, когда правящая в стране партия «Грузинская мечта» решила принять закон об иностранных агентах. Закон окончательно приняли в июне, после чего Госдеп США ввёл персональные санкции против ряда грузинских чиновников и членов их семей.