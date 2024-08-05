Москва, 6 августа, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Внутренние процессы в Бангладеш привели к беспорядкам в этой стране, заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский 5 августа в беседе с «Известиями».

Defense.gov Солдаты Бангладеша

Эксперт отметил, что Запад вряд ли заинтересован в подобном развитии ситуации, а для Китая такое влияние нехарактерно.

«Не в практике Китая устраивать какие-то цветные революции. Что касается Запада, я не уверен, что это в его интересах — создание управляемого хаоса», — сказал политолог.

Вместе с тем, по словам Волхонского, не ясно, какие внешние силы попытаются воспользоваться происходящим в Бангладеш и какую выгоду они смогут извлечь из этого.

Эксперт уточнил, что в стране наблюдается усталость общества из-за того, что одна из партий — «Авами лиг» («Народная лига») — долго управляла страной.

При этом в республике ранее действовала система квот на замещение государственных должностей для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость. В 2024 году этот механизм вновь заработал, что стало одной из причин недовольства масс.

Наибольшее возмущение выразили студенты. Недовольства переросли в беспорядки, а те в свою очередь привели к кровопролитию. Волхонский отметил, что пока трудно прогнозировать развитие ситуации в стране.

Он отметил, что необходимо, чтобы правящая «Авами лиг» и оппозиционная Националистическая партия Бангладеш (НПБ) пришли к договоренностям. Кроме того, остаётся неясным, успокоит ли протестующих создание временного правительства и как повлияет на процессы армия, которая обязалась наблюдать за порядком внутри страны.

Политолог надеется, что отношения РФ и Бангладеш критически не изменятся.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в Бангладеш вспыхнули в конце июля. 5 августа обстановке в стране обострилась. Демонстранты разгромили дом министра внутренних дел республики. Глава правительства Бангладеш Шейх Хасина в этот же день ушла в отставку и уехала за границу.

После этого главнокомандующий армии страны Вакер-Уз-Заман призвал создать временный кабинет министров. Для его формирования президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент.

Посольство России в Дакке посоветовало гражданам РФ, находящимся на бангладешской территории, покинуть страну и вернуться на Россию при наличии такой возможности. Российские дипломаты также попросили сограждан избегать протестных акций и любых массовых скоплений людей в Бангладеш.