Черкесск, 6 августа, 2024, 00:58 — ИА Регнум. В возрасте 70 лет скончался Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Соболезнования в связи с кончиной Исмаила Бердиева выразил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, сообщила 5 августа пресс-служба муфтията Дагестана.

Dumsk.com Муфтий КЧР Исмаил-хаджи Бердиев

«С огромной скорбью встретили известие о кончине председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила-хаджи Бердиева», — цитирует Абдулаева пресс-служба муфтията.

«Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога. Его мудрость, духовность и доброта снискали ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России. Скорбим вместе с родными и близкими Исмаила-хаджи, разделяем их боль и утрату», — написал муфтий Дагестана.

Исмаил Алиевич Бердиев родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды в Казахской ССР. Образование получил в медресе Мири Араб в Бухаре, Исламском институте в Ташкенте и в Каирском университете «Аль-Азхар» в Египте.

В 1991 году Бердиев стал главой Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. В 2003 году был избран председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа. С 2004 года и до конца жизни был членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

За свою активную просветительскую деятельность, а также за вклад в развитие духовных и культурных связей Бердиев был награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, орденом Дружбы и другими.