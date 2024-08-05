Феодосия, Крым, 5 августа, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Под арест отправлены шестеро жителей Феодосии, обвиняемых в нападении на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Уточняется, что по ходатайству следствия шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу суд постановил оправить под стражу до 29 сентября включительно.

«Судебное заседание в отношении остальных участников массовой драки продолжается», — отметили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что девять человек задержали в Крыму по делу о нападении на чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали. Дело о хулиганстве переквалифицировали на более тяжкий состав преступления. Двали и его 43-летнего товарища признали потерпевшими по уголовному делу, с ними работают правоохранители.

Боксёр получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших того мужчин. По словам Двали, возвращаясь после пробежки в отель, вместе с товарищем и братом они услышали крики. Оказалось, что толпа избивала молодого человека. Двали с другом заступились за него.

В результате спортсмена и его товарища экстренно доставили в московскую больницу. Двали получил перелом орбитальной кости. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет. У друга диагностировали перелом руки.

В Федерации бокса России отметили, что держат на контроле ситуацию с пострадавшим спортсменом. Ему оказывают максимальную поддержку и содействие со стороны боксёрского сообщества.