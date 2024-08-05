Москва, 5 августа, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Супруг основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук считает, что её жену отстранят от управления платформой так же, как и его. Об этом мужчина сообщил 5 августа.

Соцсети Владислав Бакальчук

Ранее Бакальчук проинформировал, что его отстранили от управления площадкой на фоне объединения с оператором наружной рекламы Russ. По его словам, 5 августа ООО «Вайлдберриз» завершила передачу своих обязательств предприятию ООО «РВБ», созданному совместно с Russ.

Бакальчук подчеркнул, что пытался делать шаги, чтобы изменить позицию братьев Левана и Роберта Мирзоянов по указанному вопросу.

«Рано или поздно с Татьяной поступят так же. Я надеялся, что моя открытая позиция заставит братьев Мирзоянов задуматься о последствиях своей сделки», — написал он в своём Telegram-канале.

Бакальчук также выразил мнение, что его супруга не прислушалась к советам окружающих, и её действия являются большой ошибкой.

«Татьяна не прислушалась к моим предупреждениям и рекомендациям многочисленных друзей и знакомых нашей семьи. Мы пытались донести до нее, что этот шаг является огромной ошибкой. Теперь наш бизнес оказался в руках недобросовестных партнеров», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что это касается её личной жизни и пояснила, что не хотела бы раскрывать подробности того, что происходит между ними. Основательница Wildberries тогда утверждала, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries.

Её муж, в свою очередь, заявил, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата». Бакальчук отмечал, что проблемы в семье и в компании начались ещё в марте. Он также пожаловался на то, что не может встретиться с супругой и, из-за того, что её оградили будто бы отгородили от него и детей.

Сама Татьяна Бакальчук опровергла эту информацию. Она указала на то, что муж знал о сделке с компанией Russ. 31 июля Савёловский районный суд Москвы принял к производству иск основательницы Wildberries о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.