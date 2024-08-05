Вашингтон, 5 августа, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Режиссёр культового сериала «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990-2017) и фильмов «Дюна» (Dune, 1984), «Синий бархат» (Blue Velvet, 1986) и «Малхолланд Драйв» (Mulholland Dr., 2001) Дэвид Линч сообщил 5 августа в интервью журналу Sight and Sound, что ему диагностировали эмфизему лёгких, и теперь он не может выходить из дома.

Pavlo_bagmut/Global Look Press Дэвид Линч

Как уточнил 78-летний режиссёр, эмфизема лёгких появилась у него из-за длительного курения, и теперь он прикован к дому. Линч пояснил, что для него опасно любое заболевание, даже простуда, а пройти он может только небольшое расстояние, прежде, чем «у него закончится кислород». Кроме того, режиссёр признался, что очень боится заразиться COVID-19.

Линч отметил, что из-за страха подхватить инфекцию, если он вновь займётся режиссурой, то работать ему придётся удалённо, хотя ему бы этого очень не хотелось.

Журналист также поинтересовался, будет ли когда-нибудь экранизирован сценарий Линча 2010 года «Антилопа больше не убегает» (Antelope Don’t Run No More).

«Ну, мы не знаем, что принесет нам будущее, но мы сохраняем надежду», — ответил режиссёр.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в октябре 2022 года актёры популярного сериала «Твин Пикс» провели встречу в рамках мероприятия Spooky Empire, которое прошло в городе Орландо (штат Флорида, США). Актриса Мэдхен Амик, исполнившая в шоу роль Шелли Джонсон, выложила на своей странице в соцсети фотографию, на которой запечатлены участники проекта Дэвида Линча: Дэна Эшбрук, Шерилин Фенн, Кайл Маклахлен, Шерил Ли и Кимми Робертсон.