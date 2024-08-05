Белгород, 5 августа, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России вечером 5 августа уничтожила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что первый дрон обнаружили и нейтрализовали примерно в 21:40 мск (совпадает с местным), а второй — в 22:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что пятеро мирных жителей пострадали в Шебекинском городском округе в результате атак беспилотников ВСУ. Так в селе Нежеголь ранения получили три человека. Ещё один пострадал при нападении дрона грузовой автомобиль на автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка.

Днём также стало известно, что БПЛА украинской армии атаковал пассажирский автобус в селе Вязовое в Белгородской области. Из-за удара погиб один мирный житель и ещё трое получили ранения.