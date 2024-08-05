Лондон, 5 августа, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые отменил поездку на прифронтовые территории, причиной этого стало растущее напряжение на передовой. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

IMAGO/Christian Ditsch/Global Look Press Владимир Зеленский

«Появились разговоры о том, что Зеленский хотел поехать в Харьковскую область, Волчанск и в другие места, где идут бои. И ему сказали, что он не может это сделать, это слишком опасно», — сказал Меркурис.

По его словам, такое произошло впервые.

Эксперт предположил, что киевский режим может быть не до конца осведомлён о том, насколько критической является ситуация для ВСУ. При этом он добавил, что и сам Зеленский начинает, возможно, догадываться о сложности положения.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля офис Зеленского заявлял, что глава киевского режима прибыл под Волчанск Харьковской области и провёл награждение служащих сил специальных операций Украины. Других подтверждений этой информации не поступало.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 3 августа рассказал, что российские подразделения заняли практически половину центрального района Волчанска, застроенного высотками. Он отметил, что на некоторых участках противника удалось отодвинуть подальше от границы.