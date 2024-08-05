Дакка, 5 августа, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Посольство России в Дакке рекомендует гражданам РФ, находящимся в Бангладеш, покинуть республику и вернуться на Родину, если есть такая возможность. Диппредставительство опубликовало это сообщение в понедельник, 5 августа, в Telegram-канале.

Sazzad Hossain/Global Look Press

«С учётом возможного продолжения протестов в связи с формированием переходного правительства гражданам Российской Федерации рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно», — говорится в сообщении.

При этом посольство отметило, что из-за протестов будет сложно выехать из Бангладеш. Так, протестующие перекрыли дорогу к аэропорту, который при этом временно перестал работать.

Дипломаты призвали сограждан избегать протестных акций и любых массовых скоплений людей. Также с собой рекомендуется постоянно носить документы, удостоверяющие личность, и заряженный мобильный телефон. В доме необходимо иметь запас воды, продуктов питания и лекарств.

Как сообщало ИА Регнум, в Бангладеш с конца июля продолжаются протесты, которые переросли в беспорядки. Причиной волнений стала отмена Верховным судом республики большинства квот на государственные должности. 5 августа ситуация обострилась, участники протестов разгромили дом главы МВД.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в этот же день покинула пост, а также уехала за границу. В Сети распространили видео, как она садится в военный вертолёт.

Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман в связи с отставкой премьер-министра заявил, что необходимо создать временное правительство. Президент республики Мохаммад Шахабуддин после этого распустил парламент, чтобы как можно скорее сформировать временный кабмин.