Тегеран, 5 августа, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Развитие отношений с Москвой является одним из приоритетов внешней политики Тегерана. Об этом 5 августа заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

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«Россия находится в числе стран, поддерживающих иранскую нацию в тяжёлые времена… Развитие отношений с этим стратегическим партнёром — один из приоритетов внешней политики… Необходимо ускорить реализацию заключённых между двумя странами соглашений», — приводит слова Пезешкиана агентство IRNA.

Он добавил, что общая позиция России и Ирана и сотрудничество двух стран в сфере продвижения многополярного мира приведёт к дальнейшему укреплению глобальной безопасности и мира.

Как ранее передавало ИА Регнум, Шойгу 5 августа в ходе визита в Тегеран встретился с Пезешкианом. Президент Ирана высоко оценил роль России в стремлении урегулировать ситуацию в секторе Газа и раскритиковал действия США и Израиля в этом вопросе. Шойгу в свою очередь поздравил его с избранием на пост и назвал Иран одним ключевых стратегических союзников РФ.

Пезешкиан 12 июля заявил, что на посту президента планирует расширять и укреплять сотрудничество Россией. Он назвал её важным стратегическим союзником Ирана. По его словам, приоритетным направлением для Тегерана будет сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.