Москва, 5 августа, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распространил на сотрудников Следственного комитета выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ опубликован 5 августа на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Установить, что в случае гибели (смерти) сотрудников Следственного комитета, имеющих специальные звания и выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины в период проведения специальной военной операции <…> осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что выплата в таком случае будет осуществляться в равных долях жене (мужу), родителям и детям.

Кроме того, указ устанавливает, что следователям будет выплачиваться 3 млн рублей в случае ранения в зоне СВО.

Как передавало ИА Регнум, Путинподписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО, подписывавших контракт с Министерством обороны. Согласно документу, право на выплату получили граждане России и иностранцы, которые заключат контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года на сроком один год и более для выполнения задач в зоне спецоперации.