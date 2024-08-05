Москва, 5 августа, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Симоновский суд Москвы приговорил бывших топ-менеджеров «Почты России» Сергея Емельченкова и Андрея Синичкина к исправительной колонии общего режима за превышение должностных полномочий, сообщил 5 августа Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

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«Емельченков и Синичкин взяты под стражу в зале суда», — рассказала пресс-служба судов общей юрисдикции.

Суд признал бывших топ-менеджеров виновными по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Емельченков будет отбывать наказание 3,5 года, а Синичкин — три года.

Кроме того, суд лишил права Емельченкова в течение двух с половиной лет, а Синичкина на протяжении двух лет, занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях.

Как сообщало в 2020 году ИА Регнум, Емельченков причинил госкомпании ущерб в 67 млн рублей. Адвокат заявлял, что обвиняемый подписал допсоглашение к договору без согласования с Минкомсвязи. В том же году его отправили под домашний арест.

По информации газеты «Коммерсантъ», с февраля по октябрь 2018 года топ-менеджеры Емельченков и Синичкин незаконно изменяли системы штрафных санкций для IT-компаний: ООО «Сервионика», АО «Ай-Теко», ООО «Мэйкор-Сервис» и АО «Инфосистемы Джет». При этом действия обвиняемых причинили госкомпании ущерб на 1,58 млрд руб. Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Емельченкова, назвал вынесенный приговор «незаконным и необоснованным».