Вашингтон, 5 августа, 2024, 20:09 — ИА Регнум. США отстают от России и Китая в освоении новых способов ведения конфликтов. С таким утверждением выступили обозреватели издания Foreign Affairs.

Daniel Karmann/Global Look Press

По их мнению, в будущих конфликтах не будет иметь значения, у кого больше людей, техники или вооружения.

«В новых конфликтах будут доминировать всё более автономные системы вооружений и мощные алгоритмы. К сожалению, это будущее, к которому США по-прежнему не готовы», — говорится в материале.

По мнению авторов, американская техника не может противостоять атакам беспилотников, а военные США не освоили тонкости работы с искусственным интеллектом, поэтому могут оказаться в конфликте, в котором у них не будет преимущества.

Как передавало ИА Регнум, комиссия по национальной оборонной стратегии США заявила, что страна не в состоянии конкурировать с армиями России и Китая. Эксперты указали, что Белому дому нужно продолжать инвестировать в укрепление своих союзников и военную интеграцию с ними.

Обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус в апреле 2024 года заявил, что США приближаются к упадку, после которого будет трудно оправиться. Он отметил, что страна теряет конкурентоспособность, а в мире снижается уважение к её мощи.