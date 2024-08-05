Дакка, 5 августа, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин 5 августа распустил парламент республики, чтобы сформировать новое правительство.

Sun Nan/Global Look Press Мохаммад Шахабуддин

«Было принято решение сформировать временное правительство как можно скорее путем роспуска парламента», — указал глава государства.

По информации издания Dhakatimes24, глава республики перед принятием этого решения встретился с лидерами ряда политических партий, представителями гражданского общества и командованием армии. Участники переговоров согласились с тем, что военные примут меры для нормализации обстановки в стране.

Как сообщало ИА Регнум, в Бангладеш с 21 июля не прекращаются беспорядки. Причиной для протестов стало решение Верховного суда республики отменить большинство квот на государственные должности. Протесты организовала студенческая коалиция.

5 августа протестующие разгромили дом главы МВД Бангладеш Асадуззамана Хана. Очевидцы сообщили, что после того, как в здание вломились тысячи активистов из него начал подниматься дым.

В тот же день премьер-министр республики Шейх Хасина ушла в отставку и выехала из страны. В Сети опубликовали видео, как она садится в военный вертолёт.

Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман после отставки премьер-министра объявил о решении создать временное правительство. Он добавил, что предварительно встретится с президентом республики, чтобы обсудить этот вопрос.