Москва, 5 августа, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Российские разведчики Артём и Анна Дульцевы, вернувшиеся на Родину в результате масштабного обмена заключёнными, рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Мы рассказали детям, что мы русские, что они русские, что мы Дульцевы. Жена отвлекла Софи от дел, у неё были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у неё эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнёсся спокойно, но очень положительно», — поделились супруги в эфире телеканала «Россия-1».

Также Дульцевы поблагодарили президента России Владимира Путина за помощь в их освобождении и рассказали об угрозах, которые поступали в адрес семьи за границей. Им говорили, что аргентинская сторона якобы хотела забрать детей и отдать их в приёмную семью.

По словам Дульцевой, было ощущение, что другие страны оказывали огромное давление на Словению.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что дети Дульцевых лишь в самолёте узнали, что они русские. Он отметил, что они не говорят по-русски, поэтому Путин поприветствовал их по-испански. Представитель Кремля добавил, что Дульцевы в тюрьме были лишены возможности постоянно видеть своих детей, поэтому была реальная возможность потери родительских прав.

1 августа ФСБ сообщила, что в результате обмена, совершённого в Анкаре, на Родину были возвращены восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В их числе Артём и Анна Дульцевы вместе с двумя детьми. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

В СМИ сообщалось, что супружеская пара прибыла в Словению по аргентинским паспортам в 2017 году, где создала компанию в сфере IT и онлайн-галерею. После начала спецоперации на Украине в 2022 году разведка неуказанной страны порекомендовала Любляне обратить внимание на семью, после чего их арестовали, а двух детей — мальчика и девочку — передали в приёмную семью.

31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения.