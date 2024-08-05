Москва, 5 августа, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов умер на 87-м году жизни, сообщила 5 августа пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Тутов В./Фотохроника ТАСС Вячеслав Иванов

«Сегодня мы скорбим о потере выдающегося спортсмена, великого гребца Вячеслава Иванова. Скорбь заполняет наши сердца, но вместе с ней остается и гордость за то, что мы жили в одну эпоху с этим неповторимым человеком», — цитируются слова президента ФГСР Алексея Свирина.

Глава федерации отметил, что Иванов являлся воплощением воли к победе и преданности своей родине. Молодым спортсменам легендарный гребец постарался передать свой опыт и любовь к спорту.

Иванов трижды становился обладателем золотых медалей на Олимпиадах в 1956, 1960, 1964 годах. Он является четырёхкратным чемпионом Европы (1956, 1959, 1961, 1964), а в 1962 году ему покорился пьедестал чемпионата мира.

Иванов был награжден высшим спортивным званием СССР, а также орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почёта» и орденом Почёта.