Нью-Дели, 5 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В Индии пропавшую без вести девушку нашли в пещере через три месяца. Как сообщило издание Times Now, она ползала по земле и щёлкала языком, как змея.

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Личность девушки не раскрывали. Известно только, что она родом из деревни Каривадих, штат Джаркханд.

Местные жители нашли её в пещере, расположенной недалеко от деревни, однако выходить оттуда она не торопилась. По информации издания, жителям пришлось совершить «обряды», чтобы помочь ей выбраться на свет. После этого родители увезли её домой.

Как сообщало 31 июля ИА Регнум, американку Лалиту Кайи Кумар обнаружили прикованной цепью к дереву в индийских джунглях. 50-летнюю Кумар нашёл местный житель. Он услышал доносившиеся из джунглей звуки. женщину нашли в окрестностях деревни Сонурли, примерно в 280 милях от Мумбаи. В больнице она объяснила, что в лесу её оставил бывший муж. Со слов женщины, без пищи она провела 40 дней.