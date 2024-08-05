Харьков, Украина, 5 августа, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Крупный пожар в Харькове не затронул территорию турбиностроительного предприятия «Турбоатом». Возгорание произошло на другом инфраструктурном объекте, сообщил 5 августа 24-му каналу представитель Главного управления ГСЧС Украины по Харьковской области Евгений Василенко.

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Ранее украинское издание «Страна. ua» сообщило о пожаре на заводе по производству турбин для различных электростанций. На кадрах в небо поднимался столб чёрного дыма и огня.

Гендиректор «Харьковских тепловых сетей» Евгений Кауркин заявил изданию «Общественное», что пожар произошёл на территории одного из инфраструктурных объектов города. Из-за аномальной жары огонь охватил деревянную часть грядильной установки. Последние 20 лет она не использовалась и была выведена из эксплуатации, её планировали демонтировать.

Персонал предприятия не пострадал, оборудование также не получило повреждений, добавил Кауркин.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля глава местной областной администрации Олег Синегубов сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове. По его словам, пожар начался 28 июля в 11:00 мск. При этом он не уточнил, о каком конкретно объекте идёт речь.

28 июля представитель харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что в Слободском районе Харькова получило повреждения транспортное предприятие.