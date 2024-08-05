Москва, 5 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Граждане России не пострадали во время беспорядков в столице Бангладеш Дакке, сообщило 5 августа Министерство иностранных дел РФ.

Sazzad Hossain/Global Look Press

По информации внешнеполитического ведомства, сейчас ситуацию в стране контролирует армия Бангладеш.

«В Москве исходят из того, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны», — подчеркнули в МИД.

Также ведомство выразило надежду на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественной стране в конституционное русло.

Как сообщало ИА Регнум, акции протеста в Бангладеш начались в июле, когда Верховный суд страны восстановил спорную систему квот на государственные должности. Так, 93% государственных рабочих мест станут доступны для кандидатов на основании их заслуг, а не системы квотирования.

5 августа после отставки премьер-министра Шейх Хасины командующий армией Вакер-Уз-Заман объявил о формировании временного правительства и призвал протестующих прекратить беспорядки. Сама премьер её сестра покинули Дакку. Как сообщило Al Jazeera, по неподтверждённым данным, Хасина вылетела из страны на вертолёте, направляющемся в Индию.

Ранее тысячи людей вышли на столичные улицы, проигнорировав национальный комендантский час. Они разгромили дом министра внутренних дел Асадуззамана Хана в районе Дханмонди. Со слов очевидцев, из резиденции министра валил дым, а в помещениях участники протестов совершали акты вандализма.