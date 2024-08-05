Киев, 5 августа, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины сочло поспешным и недальновидным решение Мали разорвать дипломатические отношения со страной, сообщила пресс-служба ведомства 5 августа в Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Обидно, что переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере своей страны», — указано в сообщении.

МИД Украины отверг обвинения Мали в поддержке международного терроризма и напомнил, что страна безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности государств.

В ведомстве подчеркнули, что Киев оставляет за собой право принять ответные политико-дипломатические меры в отношении Мали.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа власти Мали приняли однозначное решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, аргументируя, что киевский режим выступает в поддержку вооружённых террористов, которые ведут бои с правительственными войсками. Причиной подобного шага стало заявление представителя Главного управления разведки минобороны Андрея Юсова в причастности Украины «к трусливому, вероломному и варварскому нападению террористических вооруженных групп», приведшему к войне.

Правительство Мали также акцентировало внимание на том, что страна придерживалась нейтральной позиции по конфликту на Украине. Но всё изменилось, и теперь государство заявляет о «неонацистской и злодейской» власти киевских правителей.

В Мали продолжаются ожесточённые бои армии с террористами. С 22 по 27 июля военнослужащие ВС страны и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин вели ожесточённые бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), правительственные войска и «Вагнер» понесли большие потери, сообщала ЧВК.

Позднее издание Kyiv Post опубликовало фотографию повстанцев-туарегов с украинским флагом, сделанную якобы сразу после нападения на группу «Вагнер». Однако подобное видео обнаружили в соцсети X (бывший Twitter). Его запостили ещё 10 июня. На кадрах — те же люди и практически в такой же обстановке, что и на фотографии украинского издания.