Берн, 5 августа, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Правительство Швейцарии стало чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища. Об этом 5 августа сообщила газета Tages-Anzeiger со ссылкой на швейцарский госсекретариат по миграции.

Attila Husejnow/Global Look Press

«Всё больше заявок на предоставление убежища отклоняются», — приводит издание слова представителя ведомства.

Отмечается, что только в мае отказ получили 170 человек — больше, чем когда-либо прежде.

По данным издания, с начала украинского конфликта Швейцария отказала 2,5 тысячи украинцев в предоставлении статуса категории S (миграционный статус, позволяющий получить временный вид на жительство на один год, который можно продлевать, пока длится конфликт). Помимо этого госсекретариат по миграции аннулировал статус S в 104 случаях — когда были основания полагать, что заявители получили защиту, предоставив ложную информацию, или скрыли важные факты.

Всего, по информации издания, в Швейцарии сейчас находятся около 66 тысяч украинских беженцев.

Как передавало ИА Регнум, украинским загранучреждениям в Европе поручили готовиться к аннулированию загранпаспортов граждан Украины, которые выехали за границу без справки от военкомата.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова допустила, что Запад начнёт депортировать украинских беженцев на фронт, поскольку других способов пополнить ряды ВСУ не осталось.