Сумы, Украина, 5 августа, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 5 августа сообщил украинский телеканал «Общественное».

Yulii Zozulia/Global Look Press

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ утром 5 августа распространили информацию о взрыве в Сумах. В это время в регионе действовал режим воздушной тревоги. Позже очевидцы сообщили ещё о двух взрывах в городе.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные уничтожили в Сумах склад с боекомплектом ВСУ. По его словам, в районе железнодорожного вокзала были зафиксированы два прилёта, причём один с повторной детонацией. На вокзал в этот момент прибыли украинские военные и иностранные наёмники, один из ударов был нанесён по ним, отметил Лебедев.