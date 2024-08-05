Феодосия, Крым, 5 августа, 2024, 18:07 — ИА Регнум. МВД России показало видео задержания участников нападения на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Крыму. Кадры работы правоохранителей опубликовала 5 августа в Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Petrov Sergey/Global Look Press

На видеозаписи первое задержание происходит на улице. Несколько человек лежат на земле рядом со зданием, держа руки за головой. Их проверяют оперативники. Далее правоохранители заходят в квартиру. На последних кадрах в тёмное время суток они проникают на территорию частного дома.

Спикер МВД отметила, что оперативники задержали всех участников избиения. Ими оказались жители полуострова в возрасте от 21 до 31 года.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля боксёр получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших того мужчин. По его словам, возвращаясь после пробежки в отель, вместе с товарищем и братом услышал крики. Оказалось, что толпа избивала молодого человека. Двали с другом заступились за него.

В результате Двали получил перелом орбитальной кости. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет — только образы и различать день-ночь. У друга диагностировали перелом руки.

По делу об избиении боксёра задержали девять фигурантов. Им предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения, отметили в Следственном комитете.

В Федерации бокса России заявили, что держат на контроле ситуацию с пострадавшим спортсменом. Ему оказывают максимальную поддержку и содействие со стороны боксёрского сообщества.