Опубликовано видео задержания избивших чемпиона России Двали
МВД показало кадры задержания подозреваемых в нападении на боксера Двали
Феодосия, Крым, 5 августа, 2024, 18:07 — ИА Регнум. МВД России показало видео задержания участников нападения на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Крыму. Кадры работы правоохранителей опубликовала 5 августа в Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.
На видеозаписи первое задержание происходит на улице. Несколько человек лежат на земле рядом со зданием, держа руки за головой. Их проверяют оперативники. Далее правоохранители заходят в квартиру. На последних кадрах в тёмное время суток они проникают на территорию частного дома.
Спикер МВД отметила, что оперативники задержали всех участников избиения. Ими оказались жители полуострова в возрасте от 21 до 31 года.
Как сообщало ИА Регнум, 28 июля боксёр получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших того мужчин. По его словам, возвращаясь после пробежки в отель, вместе с товарищем и братом услышал крики. Оказалось, что толпа избивала молодого человека. Двали с другом заступились за него.
В результате Двали получил перелом орбитальной кости. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет — только образы и различать день-ночь. У друга диагностировали перелом руки.
По делу об избиении боксёра задержали девять фигурантов. Им предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения, отметили в Следственном комитете.
В Федерации бокса России заявили, что держат на контроле ситуацию с пострадавшим спортсменом. Ему оказывают максимальную поддержку и содействие со стороны боксёрского сообщества.