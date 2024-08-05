Абуджа, 5 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных протестов Майкла Ленина. Об этом 5 августа сообщило местное издание Premium Times.

Социальные сети Майкл Ленин

«Сотрудники службы государственной безопасности Нигерии задержали лидера одной из групп, участвующих в десятидневном общенациональном протесте, Майкла Ленина», — говорится в публикации.

По словам соратника активиста Дамиларе Аденолы, Ленин был задержан у себя дома в столице страны Абудже.

По данным издания, Ленин является национальным координатором кампании за права молодёжи Нигерии. 4 августа он провёл пресс-конференцию, в ходе которой раскритиковал выступление президента страны Болы Тинубу, призвавшего прекратить протесты.

В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии начали забастовку, не сумев договориться с правительством о минимальном размере оплаты труда.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня на северо-востоке Нигерии в штате Борно прогремело несколько взрывов. В результате произошедшего погибли мере 18 человек. Ещё как минимум 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Отмечалось, что никто не взял на себя ответственность за нападения.