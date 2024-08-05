Москва, 5 августа, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Три предприятия российской автомобильной промышленности вышли из корпоративного отпуска, сообщило 5 августа агентство «Автостат».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Производство 5 августа возобновили «Автозавод Санкт-Петербург», АЗ «Москвич» и УАЗ. Первые два находились в корпоративном отпуске с 22 июля по 4 августа. Сотрудники завода УАЗ отдыхали с 29 июля по 4 августа.

КАМАЗ и завод Haval вышли из корпоративного отпуска 22 июля, а 29 июля — автозавод «Урал». На АВТОВАЗе сотрудники отдыхают с 29 июля по 18 августа.

Практика корпоративных отпусков — распространенное явление в российском автопроме. Часть сотрудников, однако, продолжает свою работу, например, те, кто отвечает за ремонт и обслуживание зданий, модернизацию оборудования, ремонтные и пусконаладочные работы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля завод АГР (AGR Automotive Group) в Калуге, принадлежавший ранее Volkswagen, возобновил серийное производство автомобилей. Глава Минпромторга Антон Алиханов в этой связи добавил, что АГР также провёл переговоры с потенциальными партнёрами.