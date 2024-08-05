Вашингтон, 5 августа, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Индексы основных американских фондовых рынков упали после открытия 5 августа. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Michael Nagle/Global Look Press

Согласно биржевым данным, по состоянию на 16:30 по московскому времени индекс S&P 500 обвалился на 4,27%, индекс Dow Jones — на 2,72%, NASDAQ Composite упал на 6,35%.

Также в начале торгов подешевели акции крупнейших американских технологических компаний. В частности, акции производителя чипов Nvidia рухнули сразу на 10,35%, акции Tesla потеряли 7,67%, цена бумаг Apple упала на 5,09%, Microsoft — на 4,52%, Broadcom — на 7%.

Эксперты полагают, что причиной обвала стали опасения инвесторов из-за возможной рецессии в США.

По оценкам инвесторов, на рецессию повлияла вышедшая 2 августа статистика по безработице в США, которая оказалась заметно слабее ожиданий рынков, сообщили «Известия». Так, уровень этого экономического явления в стране в июле поднялся с 4,1 до 4,3%, несмотря на то что прогнозировалось сохранение показателя.

Ранее 5 августа во время торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона произошёл обвал фондовых индексов. Так, японский TOPIX упал на 10,6% и продемонстрировал максимальное падение с 1987 года. В свою очередь индекс Nikkei закрылся ещё большим снижением — на 13,4%.

Как сообщал ИА Регнум, американский инвестор Джим Роджерс 28 июня заявил, что США уже скоро столкнутся с новой рецессией. Финансист считает, что она начнётся в конце 2024 года или в 2025 году.

Роджерс напомнил, что США сталкиваются с рецессиями каждые несколько лет. Это происходит веками со дня основания страны. Он также не исключил, что новая рецессия начнётся в США ещё до президентских выборов, которые пройдут в ноябре этого года.

Снижение на рынке акций США началось 2 августа после публикации статистики по рынку труда. Власти страны сообщили, что уровень безработицы в июле вырос до 4,3%. По мнению экспертов, эти данные указывают на возросшие риски наступления рецессии в экономике.