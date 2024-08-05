Москва, 5 августа, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Арестованный по делу о мошенничестве директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов является владельцем трёх квартир в центре Москвы и элитных автомобилей. Об этом 5 августа сообщила Lenta.ru.

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По информации издания, Ахмедов владеет квартирами на Большой Садовой, Левобережной и Зеленоградской улицах в Москве. Там же прописаны его дети. Кроме того, у его семьи есть квартира в посёлке Мулино в Нижегородской области.

Отмечается, что за последние десять лет Ахмедов купил автомобили Audi Q7, Mercedes-Benz GLK, Audi A6, Mazda CX-5 и Ford Focus. При этом часть машин он продал перед назначением на должность директора парка.

Как сообщало ИА Регнум, Ахмедова и главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали 5 августа по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, они причастны к хищению средств, которые были выделены из бюджета на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Москве.

Следствие признало Министерство обороны потерпевшей стороной по этому уголовному делу. Суд отправил Ахмедова под арест до 21 сентября.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» превышает 40 млн рублей.