Москва, 5 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Бывшего заместителя главы ПАО «ИЛ» Андрея Новожилова приговорили к шести годам колонии за мошенничество при разработке военно-транспортного самолёта Ил-76 МД-90А. Такое решение 5 августа вынес Савеловский суд Москвы. Об этом сообщается в карточке на сайте суда.

Кадр из видео Андрей Новожилов

Ещё двух фигурантов уголовного дела ― директора Центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института Вячеслава Хвана и экс-начальника планово-диспетчерского отдела центра Игоря Титова приговорили, соответственно, к пяти годам колонии и 4,5 года лишения свободы условно.

Также суд назначил обвиняемым штрафы на общую сумму 1,8 млн рублей. Новожилова и Хвана взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, с 2014 года по 2018 год руководство ПАО «Ил» перечислило средства в Московский авиационный институт (МАИ) за якобы выполненные работы по разработке самолёта. На реализацию проекта выделили 9 млрд рублей. В результате часть средств похитили.

Всех троих подозреваемых задержали в августе 2020 года в рамках возбуждённого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Новожилова и Хвана арестовали, а Титова отправили под домашний арест.

Как сообщало ИА Регнум, поставки некачественных авиационных деталей для военно-транспортных самолётов Ил-76 нанесли Министерству обороны России материальный ущерб в размере 130 млн рублей. Как указал источник, близкий к силовым структурам, факт установки на самолёты некачественных подшипников выявили в процессе эксплуатации Ил-76. Из-за контрафактных поставок в 2022–2023 годах было временно выведено из строя пять самолётов. Уголовное дело по этому факту возбудили в июле 2024 года.

1 августа стало известно о задержании руководителя и ряда сотрудников АО «Военторг» в рамках дела о хищении средств из федерального бюджета при исполнении контрактов, заключённых с Минобороны. По версии следователей, на предприятии в 2019 году завысили стоимость продукции примерно на 400 млн рублей при исполнении заказов министерства общей стоимостью 625 млн рублей.

В июле правоохранители задержали бывшего начальника департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго» Марка Манукяна в рамках уголовного дела о хищениях в компании. Он признал вину, суд назначил ему меру пресечения в виде помещения под домашний арест.