Москва, 5 августа, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Суд в Москве приговорил к 3,5 года колонии бывшего заместителя гендиректора «Почты России» Сергея Емельченкова за превышение полномочий с ущербом в 1,6 млрд рублей, сообщила 5 августа пресс-служба Симоновского районного суда.

Суды общей юрисдикции г. Москвы

«Емельченков Сергей Евгеньевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Симоновский суд также лишил Емельченкова права занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях сроком на 2 года 6 месяцев.

Помимо этого, суд признал виновным Синичкина Андрея Николаевича в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишение права занимать руководящие должности, связанные распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях сроком на два года.

Емельченкова и Синичкина взяли под стражу в зале суда.

Как сообщало в июле 2020 года ИА Регнум, топ-менеджер «Почты России» Емельченков причинил госкомпании ущерб в размере 67 млн рублей. Адвокат заявлял, что обвиняемый подписал допсоглашение к договору без согласования с Минкомсвязи. По версии следствия, это повлекло причинение имущественного вреда.

В том же году замглавы «Почты России» Емельченкова отправили под домашний арест.