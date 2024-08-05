Москва, 5 августа, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Праздничную атмосферу и подарки подготовил «Мосинжпроект» для юных посетителей игровой зоны «Строительная площадка» в семейно-досуговом парке «Кидзания» в преддверии Дня строителя.

Градостроительный комплекс Москвы Посетителей игровой стройплощадки в «Кидзании» поздравят с Днем строителя

С 5 по 12 августа посетители «Строительной площадки» будут получать повышенную «заработную плату» в игровой валюте «Кидзании» и дополнительные сувениры от «Мосинжпроекта».

В игровой зоне радиостанция досугового парка будет транслировать еще один профориентированный проект холдинга — подкаст «Строим вместе», основная цель которого — увлекательно рассказать детям о сложных процессах в строительстве.

«Игровые активности помогают заинтересовать, увлечь ребят профессией строителя. Будем рады, если для кого-то детская стройплощадка станет первым шагом на пути к настоящей стройке — в нашей отрасли важен постоянный приток молодых специалистов», — подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Градостроительный комплекс Москвы Посетителей игровой стройплощадки в «Кидзании» поздравят с Днем строителя

Проект «Детская строительная площадка» был запущен холдингом 1 июня 2023 года. За год игровую зону «Мосинжпроекта» посетило около 42 000 детей. Трехуровневое пространство позволяет в увлекательной форме ознакомить ребят с важными аспектами работы в строительной сфере. Они могут попробовать себя в роли инженера, прораба, строителя-укладчика и монтажника-высотника. Каждая игровая деятельность дарит детям уникальный опыт и ценные знания. «Стройплощадка» занимает шестое место по посещаемости среди 60 игровых зон семейно-досугового центра «Кидзания».

«Мосинжпроект» — участник ключевых градостроительных программ столицы. Холдинг включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ и входит в топ-100 крупнейших компаний и работодателей России.

Основанная в 1958 году компания сегодня объединяет ведущие проектные и строительные организации, в ней трудятся более 14 000 высококлассных специалистов. За годы работы сотрудники холдинга приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года введено больше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства. При проектировании и строительстве в холдинге применяются цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. Специалисты «Мосинжпроекта» внедряют в производственные процессы собственные разработки, в том числе в области технологий информационного моделирования.

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