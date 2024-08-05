Харьков, Украина, 5 августа, 2024, 17:19 — ИА Регнум. На Украине в Харькове 5 августа начался пожар на турбиностроительном предприятии «Турбоатом», сообщило в Telegram-канале издание «Страна. ua».

Evgen Kotenko/Global Look Press

«В Харькове мощный пожар», — отмечается в сообщении.

На кадрах очевидцев столб огня и дыма виден из разных частей города. Он полыхает над некой постройкой из металлических профилей, напоминающей башню без обшивки.

Иная информация об инциденте не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, местные СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове вечером 4 августа и ночью 5 августа. Сигнал воздушной тревоги при этом был включён.

29 июля глава местной областной администрации Олег Синегубов сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове. По его словам, пожар начался 28 июля в 11:00 мск. При этом он не уточнил, о каком конкретно объекте идёт речь. 28 июля представитель харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что в Слободском районе Харькова получило повреждения транспортное предприятие.