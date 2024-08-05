Москва, 5 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В семье Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила в МГУ, родился девятый ребёнок. Родители дали мальчику необычное имя ― Альрик Финист Орион. Об этом многодетный отец Евгений Тепляков сообщил на YouTube-канале «Учимся с Алисой».

Кадр из видео

По его словам, на этом супруги останавливаться не собираются.

«Заводим новых Алис. И кто там говорит, что нам не надо рожать? Мы ещё десятерых родим», — сказал отец.

Мужчина показал кадр с новорождённым малышом. На фото мальчик лежит в синей люльке, на нём светлая шапочка с принтом.

Отмечается, что у братьев и сестёр Алисы тоже не самые распространённые имена ― Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей и Сулейман.

Как сообщало ИА Регнум, Алиса Теплякова в семь лет получила аттестат об окончании девяти классов, а в восемь лет сдала ЕГЭ по четырём предметам. Летом 2021 года она поступила на платное отделение факультета психологии МГУ по настоянию своего отца. Однако обучение сопровождалось определёнными сложностями и конфликтами Теплякова с преподавателями.

Старший сын Тепляковых Хеймдалль, как и его сестра, окончил школу в восемь лет. В этом году досрочно окончила школу ещё одна сестра Алисы — восьмилетняя Лея Теплякова, а семилетняя Терра недавно завершила обучение в девятом классе.