Тюмень, 5 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Возгорание строительного мусора на юго-востоке Тюмени, площадь которого составляла 300 квадратных метров, полностью ликвидировали. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

Кадр из видео

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Тюмени», — проинформировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в работах по тушению пожара в Тюмени участвуют 14 человек и задействовано четыре единицы техники МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 августа в Тюмени загорелся строительный мусор. В МЧС отмечали, что угрозы находящимся в это районе жилым домам нет.