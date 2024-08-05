Москва, 5 августа, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch Interactive на пять миллионов рублей, сообщили 5 августа в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы.

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Суд признал Twitch виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ о неисполнении владельцем соцсети предписания федерального органа власти, осуществляющего надзор в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

«Суд назначил [Twitch] административное взыскание в виде административного штрафа в размере 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года суд в Москве оштрафовал Twitch на 13 млн рублей за повторный отказ от локализации личных данных граждан России. Суд признал, что сервис нарушил законодательство о персональных данных.

В конце прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch на 800 тыс. рублей за неудаление роликов, которые содержат информацию, запрещённую к показу на территории России, и на 4 млн рублей — за отказ удалить запрещённую информацию.