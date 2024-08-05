Бишкек, 5 августа, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Кубанычбека Боконтаева послом республики в России. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба главы государства.

Пресс-служба Жогорку Кенеша Кубанычбек Боконтаев

«Согласно указу, подписанному президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, Боконтаев Кубанычбек Кенешович назначен чрезвычайным и полномочным послом Киргизской Республики в Российской Федерации», — говорится в публикации.

Ранее послом Киргизии в Москве была Гульнара-Клара Самат. Жапаров подписал указ о её увольнении в мае 2024 года в связи с переводом на другую работу.

Боконтаев родился в 1969 году. Он много лет работал на экономическом направлении, а также был гендиректором — главным редактором газеты «Экономика. Банки. Бизнес».

В сентябре 2021 года Боконтаев стал председателем Национального банка Киргизии. За его назначение проголосовали в парламенте. Он занимал эту должность до июня 2024 года, после чего подал в отставку.