Москва, 5 августа, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Все ветви власти в России должны действовать так, чтобы, прежде всего, обеспечить интересы граждан страны, заявил 5 августа президент Владимир Путин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Главная задача всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат, заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей — граждан Российской Федерации», — заявил Путин.

Власть должна обеспечивать политические, социальные, экономические права людей. Законодательная деятельность должна быть направлена на создание условий для дальнейшего стабильного и устойчивого развития российской экономики, на базе которой решаются социальные вопросы, отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая президент заявил, что главная из задач, которые решает Россия — укрепление её международных позиций и суверенитета.

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 22 мая Путин назвал благополучие граждан важнейшим критерием оценки всей работы властей страны. Показателем реализации национальных целей нужно сделать рейтинг качества жизни в каждом из регионов.