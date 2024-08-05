Москва, 5 августа, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Масштабную выставку арт-объектов «Портал. Арт» открыли в инновационном центре «Сколково» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом 5 августа сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

«Среди экспонатов — инсталляции 12-метрового космонавта, единорога, планеты, цепи ДНК высотой восемь метров и другие символы развития, творчества и достижений города», — говорится в сообщении.

Объект «Око» создаёт виды Москвы будущего, а также помещает туда образы посетителей, считывая их с помощью нейросети. Инсталяция «Ноутбук Mos. Tech» расскажет гостям о новом уникальном проекте столицы — метавселенной ВДНХ.

На выставке представили множество других экспонатов. Все желающие могут узнать всё о развитии города, в том числе в сфере технологий, экономики, транспорта, промышленности, культуры, спорта и образования. Вход на выставку свободный.

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» продлится до 8 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на этой площадке будут вести диалог с москвичами о будущем города. Посетители смогут узнать о достижениях и планах развития города, а также рассказать о своих идеях и предложениях.