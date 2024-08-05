Лондон, 5 августа, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Провалившая гендерный тест алжирская боксёрша-трансгендер Иман Хелиф выступила с призывом и попросила людей воздержаться от травли.

Ciro Fusco/Global Look Press Иман Хелиф

«Я обращаюсь ко всем людям мира с призывом соблюдать олимпийские принципы и Олимпийскую хартию, воздерживаться от травли всех спортсменов», — приводит её слова The Independent.

По её словам, это имеет серьёзные последствия и может уничтожить человека, его мысли, дух и разум.

«Поэтому я прошу людей воздержаться от травли», — заявила она.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Хелиф дисквалифицировали перед финальным боем из-за высокого уровня тестостерона. По словам главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва, в 2023 году несколько спортсменов попытались выдать себя за женщин на мировом первенстве в Индии. Однако результаты генетических тестов доказали наличие у них Y-хромосомы.

30 июля Международный олимпийский комитет допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Хелиф, а также Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайвань). По словам директора МОК по коммуникациям Марка Адамса, было установлено, что трансгендеры в данном случае являются женщинами. Он призвал не оказывать давление на спортсменок.

На Олимпийских играх в Париже боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф. Бой продлился 46 секунд. После этого Карини бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!».

Хелиф и Линь Юйтин дошли до полуфиналов на Олимпиаде, гарантировав себе как минимум бронзовые медали.