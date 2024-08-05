Магадан, 5 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Суд приговорил к двум годам колонии 42-летнего жителя Магадана, призывавшего в мессенджере Telegram уничтожать русских. Об этом 5 августа рассказал источник в региональных силовых структурах.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

По его словам, которые приводит RT, уроженец Колымы через Telegram активно поддерживал киевский режим и призывал своих единомышленников уничтожать русских.

«В итоге, суд признал «диванного» экстремиста виновным по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета». — Ред.) и приговорил к двум годам колонии с трёхлетним запретом на интернет-деятельность», — сказал источник.

Он отметил, что задержанием мужчины занимались сотрудники пограничной службы управления ФСБ России по региону.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 августа сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области готовившего по заданию украинских спецслужб теракт россиянина. В ходе обыска у подозреваемого изъяли взрывное устройство. В отношении задержанного возбудили два уголовных дела — о госизмене и о теракте.

Лефортовский суд Москвы 2 августа заочно выдал санкцию на арест гражданина РФ Александра Дубинина. Его обвиняют в государственной измене и содействии террористической деятельности.