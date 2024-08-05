Москва, 5 августа, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Выпускница, которая в 2024 году единственная в России набрала 400 баллов на ЕГЭ, поступила в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом на пресс-конференции 5 августа сообщил ректор вуза Михаил Гордин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Гордимся, что у нас есть 400-балльница, выпускница нашей Бауманской инженерной школы. Она единственная в России», — рассказал ректор на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов приёмной кампании в ведущие российские вузы.

Девушка получила 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

Гордин добавил, что в вуз поступили 264 абитуриента-стобалльника и 17 абитуриентов с 200 баллами.

Приёмная кампания в российские университеты началась 20 июня. С 4 августа вузы начали зачислять абитуриентов на бюджетные места.

Как сообщало 7 июня ИА Регнум, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2025 году кардинальных изменений в сдаче ЕГЭ не ожидается. Он отметил, что об этом предупреждают минимум за два года.

Москва стала одним из лидеров среди российских регионов по итогам ЕГЭ. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что почти вдвое сократилось число ребят, кто не смог справиться экзаменами по русскому языку и математике. При этом более 80% сдававших экзамен повторно смогли улучшить результаты.