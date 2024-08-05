Дакка, 5 августа, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне протестов и беспорядков в стране ушла в отставку и покинула страну. Об этом 5 августа со ссылкой на источник в армии сообщило агентство Reuters.

KIMIMASA MAYAMA/POOL/EPA/ТАСС Шейх Хасина

В соцсетях позднее появилось видео, на котором 76-летняя Хасина садится в военный вертолёт. Издание Times of India сообщило, что политик и её сестра из Дакки отправились в более безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа после отставки премьер-министра командующий армией Вакер-Уз-Заман объявил о формировании временного правительства и призвал протестующих прекратить беспорядки.

Ранее в тот же день тысячи людей вышли на улицы Дакки, проигнорировав национальный комендантский час. Протестующие штурмовали дворец премьера. Участники акции обвинили Хасину в злоупотреблении властью и экономическом спаде.

В столице Бангладеш митингующие разгромили дом министра внутренних дел Асадуззамана Хана в районе Дханмонди. Со слов очевидцев, из резиденции министра валил дым, а в помещениях участники протестов совершали акты вандализма.

Акции протесты в Бангладеш начались в июле, когда Верховный суд страны восстановил спорную систему квот на государственные должности. Так, 93% государственных рабочих мест станут доступны для кандидатов на основании их заслуг, а не системы квотирования. После этого правительство закрыло университеты и вывело на улицы полицию и армию для подавления протестующих студентов. В результате протестов около 200 человек погибли. Тысячи были арестованы.

Хасина ввела общенациональный комендантский час. По всей стране ограничили доступ к интернету. Она пообещала дать решительный ответ, назвав демонстрантов преступниками и диверсантами.

Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. До этого она была премьером с 1996 по 2001 год. В 2004 году во время выступления в Дакке на неё было совершено покушение, в результате погибли 19 человек, сама она отделалась лёгкими ранениями. В условиях чрезвычайного положения, введённого военными перед выборами 2007 года, её арестовали, однако в июне 2008 года Шейх Хасина смогла уехать из страны.