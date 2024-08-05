Москва, 5 августа, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Специалисты проводят работы в помещениях московских театров «Табакерка» и «Мастерская «12», заявил 5 августа мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости Реставрационные работы в помещении Московского театра Олега Табакова

«В Театре Олега Табакова на улице Чаплыгина специалисты воссоздают лепной декор, наборный паркет и метлахскую плитку», — написал он.

Собянин сообщил, что потолки в этом театре ранее ремонтировали 100 лет назад. За это время первоначальный рисунок лепнины стал едва различим. Её решили демонтировать, отреставрировать в мастерской по сохранившимся фрагментам и установить обратно.

«В помещениях «Мастерской «12» Никиты Михалкова на улице Поварской воссоздают оселковый мрамор и фасадную штукатурку», — сообщил глава города.

Мэр отметил, что в этом театре из-за протечек пострадали несущие колонны. Специалисты усилят опоры, после чего вернут им первоначальный облик. Кроме того, там отреставрируют лестницы, поручни и вход.

Как передавало ИА Регнум, мэрия Москвы 3 августа сообщила, как реставрировали три сооружения ВДНХ, которые в 2024 году отмечают юбилей. В том числе восстановительные работы провели на старейшем сооружении выставки — арке северного входа. Её возвели 85 лет назад.