Тюмень, 5 августа, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В Тюмени загорелся строительный мусор на площади в 300 кв. м. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба МЧС.

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«На улице Чекистов горит строительный мусор на 300 кв. м. Угрозы жилым домам нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ликвидации пожара задействованы 14 специалистов и четыре единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа вспыхнул пожар на складе автопокрышек в городе Азове Ростовской области. Сначала на открытой территории загорелись мусор и покрышки, затем огонь перекинулся на склад. Общая площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал ситуацию непростой. Он подчеркнул, что пожарным удалось минимизировать угрозу распространения огня на расположенный рядом склад с горючим. 5 августа пожар потушили.