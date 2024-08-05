Симферополь, 5 августа, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев решил уволиться со своего поста по собственному желанию. Об этом 5 августа сообщил глава республики Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

Он уточнил, что предварительно провёл встречу с главой МЧС, по итогам которой министр решил оставить пост.

«По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Садаклиев сообщил, что уволил своего помощника Ингмара Левчика. Причиной такого решения министр назвал факты, связанные с чиновником, которые вызвали общественный резонанс.

Ранее стало известно, что 17 июля Левчика задержали, когда он находился за рулём автомобиля, не имея водительского удостоверения. Чиновника лишили прав на вождение в 2022 году из-за того, что он управлял машиной, находясь в наркотическом опьянении.