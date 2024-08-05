Нью-Дели, 5 августа, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина прилетела в Нью-Дели на военный аэродром. Об этом 5 августа сообщил телеканал NDTV.

Debajyoti Chakraborty/Global Look Press Шейх Хасина

Вертолёт приземлился на базе ВВС Хиндон в штате Уттар-Прадеш.

Ранее телеканал News18 со ссылкой на индийских полицейских сообщил, что Хасина после ухода в отставку прилетела в Индию.

«Полиция [индийского штата] Трипуры подтверждает, что Шейх Хасина прибыла в Агарталу после отставки с поста премьер-министра Бангладеш», — уточнили в X (Twitter) телеканала.

Издание Hindu со ссылкой на источники сообщило, что Хасина попросила убежища в Великобритании. В публикации отмечено, что бывшего премьер-министра сопровождает сестра, у которой уже есть гражданство Соединённого Королевства.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Хасина, которая занимала пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года, подала в отставку. Она и её сестра покинули столицу Дакку из-за массовых протестов.

Командующий армией Вакер-Уз-Заман объявил о формировании временного правительства и призвал протестующих прекратить беспорядки.

Акции протесты в Бангладеш начались в июле, когда Верховный суд страны восстановил спорную систему квот на государственные должности. Так, 93% государственных рабочих мест станут доступны для кандидатов на основании их заслуг, а не системы квотирования. После этого правительство закрыло университеты и вывело на улицы полицию и армию для подавления протестующих студентов. В результате протестов около 200 человек погибли. Тысячи были арестованы.

Хасина ввела общенациональный комендантский час. По всей стране ограничили доступ к интернету. Она пообещала дать решительный ответ, назвав демонстрантов преступниками и диверсантами.