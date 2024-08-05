Париж, 5 августа, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Российскому парусному фрегату «Штандарт», которому ранее запрещали входить в порты Франции и Испании из-за санкций против России, дали разрешение на заход во французскую гавань Ла-Рошель. Об этом 5 августа рассказал капитан корабля Владимир Мартусь.

Иван Секретарев/РИА Новости

«Штандарту» разрешают зайти в порт Ла-Рошель для пополнения запасов. Этот регион известен своим морским «характером» и позитивным отношением ко всему морскому», — процитировала его слова «Газета.Ru».

По словам капитана, команда «Штандарта» намерена простоять во французском порту один-два дня, после чего хочет направиться на северо-запад Франции для участия в фестивале, однако вопрос о такой возможности ещё решается.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что «Штандарту» из-за ограничительных мер ЕС против РФ запретили швартоваться в порту французского Бреста для участия в морском фестивале. У команды корабля на тот момент заканчивался запас воды.

Позднее в этот же день российский фрегат не пустили и в Испанию. Маргусь тогда отметил, что у фрегата никогда не было таких проблем, уточнив, что многие европейцы также были возмущены таким решением.

Жители одного из городов на острове Иль-Аруса 27 июля начали помогать команде российского фрегата «Штандарт» пополнять запасы еды и воды. Жители испанского острова сами предложили привозить воду на своих рыбацких лодках. Позднее испанские власти предписали «Штандарту» покинуть территориальные воды страны.

Пресс-служба управления торгового флота Испании 30 июля сообщила, что российскому фрегату разрешили зайти в испанский порт Виго. Такое решение приняли для пополнения продовольствия, а также для замены некоторых частей судна.