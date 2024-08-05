Вашингтон, 5 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Украина проиграла в вооружённом конфликте и потому вынуждена будет смириться с условиями России. Такое мнение 5 августа высказал экс-глава штаба военной миссии НАТО в Москве, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Вам придётся вступить в переговоры не на ваших условиях, потому что это называется проигрыш. Вы проиграли», — заявил он, обращаясь к жителям Украины.

По мнению Табаха, виноватых в поражении Украины можно будет назвать потом, однако в случае сохранения нынешней ситуации западные страны на этом этапе вынудят Киев принять условия Москвы для завершения конфликта.

Эксперт подчеркнул, что у Киева, по его словам, не осталось другого выхода, и теперь он или погибнет, или начнёт переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа обозреватели портала infoBRICS написали, что США и НАТО готовят новый план против России с сохранением прежней основной цели — победы Украины в нынешнем «прокси-конфликте». При этом авторы отметили, что любая стратегия США и НАТО в отношении России будет эффективной только в случае изменения ими её конечных целей.

Немецкое издание Die Welt ранее написало, что у ВСУ не хватает личного состава, оружия и боеприпасов, и самая неблагоприятная ситуация сложилась в Донбассе, где армия России в ближайшее время сможет прорвать оборону сразу на нескольких направлениях. Это вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского начать мирные переговоры.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 4 августа заявил, что Москва не будет идти на какие-либо уступки Западу для урегулирования украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что время, когда Россия делала такие шаги, осталось в прошлом.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал условия, на которых Москва готова вести переговоры об урегулировании украинского конфликта. Для этого Киеву нужно отказаться от членства в НАТО, вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признать их возвращение в состав России и новые территориальные реалии, а также гарантировать права русскоязычных граждан Украины.