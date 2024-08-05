Москва, 5 августа, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Топливно-энергетический комплекс Москвы является крупнейшим в России, поэтому необходимо ежегодно модернизировать инфраструктуру, в том числе электроподстанции, заявил 5 августа мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Чтобы всë работало как часы, мы ежегодно модернизируем энергетическую инфраструктуру. В 2024-м работы проходят на 21 подстанции», — написал он.

Собянин также сообщил работах по обновлению центра питания «Сырово», обеспечивающего электроэнергией район Щербинка и ряд населённых пунктов Подмосковья. Продолжается строительство подстанции «Саларьево» для повышения надёжности электроснабжения ТиНАО, Западного и Юго-Западного округов. Также начались работы по подготовке к реконструкции подстанций «Раушская» и «Центральная».

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа Собянин сообщил, что в Москве в течение семи лет в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 322 новостройки. За время также выбрали для строительства новых жилых домов территории общей площадью более 13 млн кв. м.

26 июля мэр Москвы заявил о строительстве семи новых и реконструкции пяти действующих электродепо для метрополитена с 2011 года. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу столичного подземного транспорта.