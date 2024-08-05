Москва, 5 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В России откроются 19 магазинов немецкого производителя одежды Hugo Boss в течение августа — сентября. Об этом 5 августа сообщила вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Новый Hugo Boss ничем отличаться не будет. Всё останется по-прежнему. Никаких изменений. Брендинг магазинов сохранится», — приводят её слова «Известия».

Отмечается, что площади торговых точек будут от 150 до 600 кв. м.

Юридическое лицо по требованию продавца будет переименовано в «Линк Фэшн». Согласно ЕГРЮЛ, владельцем российского подразделения немецкого производителя модной одежды Hugo Boss стало АО «Стокманн».

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Hugo Boss временно закрыл свои магазины в России, а также приостановил все розничные операции и онлайн-продажи, однако торговля через оптовые каналы продолжалась.

В августе 2023 года Hugo Boss заявил о намерении оставить в России часть бизнеса, сосредоточившись на оптовых поставках. В пресс-службе компании сообщили, что пересматривают бизнес-структуру в России и ищут решение, соответствующее бизнес-модели концерна.

В апреле 2024 года правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже компании «Стокманн» российского бизнеса Hugo Boss. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отмечал, что в третьем квартале планируется закрыть сделку и открыть магазины ретейлера.